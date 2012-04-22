Дипломная работа по менеджменту

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тема: Совершенствование систем управления в организации в сфере ресторанного бизнеса

объем 60-70 стр

срок сдачи 1 главы 22.04.12

всей работы - 30.04

методичку и примерный план прикрепляю

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад