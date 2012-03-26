Рерайт курсовой

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Необходимо отрерайтить курсовую (все кроме введения), 32 л нужно сократить до 25-27.

Срок 1 день.

12 лет назад
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$7
1 день