Диплом по банкам

$188
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки130 просмотров
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требования в файлах

тема и общие требования в задании

отчетность прилагается

объем 80-85+ приложения

анти 85%

цена работы 5500 рублей (диплом, речь, раздатка), отзыв, рецензия- если потребуется

оплата WMR,Сбербанк,СБС

план 28.03

работа по главам до 18 апреля

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад