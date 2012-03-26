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Дипломная работа по менеджменту
Управление деятельностью организации в кризисных ситуациях
Объем: 80 страниц;
Шрифт: 14pt, Интервал: полуторный;
Дипломная работа должна быть
выполнена на примере одной из
организаций.http://cs11006.userapi.com/u1125925/1
49081432/z_a26f32b5.jpg образец содержания
http://cs11006.userapi.com/u1125925/149081432/z_f03f5a27.jpg
пример оформления формул
Уникальность не ниже 75%
Бюджет 3500
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