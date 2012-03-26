Дипломная работа по менеджменту

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки97 просмотров
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Дипломная работа по менеджменту

Управление деятельностью организации в кризисных ситуациях

Объем: 80 страниц;

Шрифт: 14pt, Интервал: полуторный;

Дипломная работа должна быть

выполнена на примере одной из

организаций.http://cs11006.userapi.com/u1125925/1

49081432/z_a26f32b5.jpg образец содержания

http://cs11006.userapi.com/u1125925/149081432/z_f03f5a27.jpg

пример оформления формул

Уникальность не ниже 75%

Бюджет 3500

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад