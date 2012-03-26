Курсовая работа (программирование Си)

Мне требуется написать доклад. Он в рамках защиты диссертации. Т.е уровень должен быть высоким. Объем 5-7 страниц. Единственное но, это сроки. Их осталось три дня. За срочность (если возьметесь я доплачу)"Интернет как метод государственной пропаганды ...