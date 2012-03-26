Курсовая работа (программирование Си)

Предмет: Узлы и элементы медицинской техники Тема: Стабилизированный источник питания с сетевым трансформатором для аппарата гальванизации и электрофореза Тип: kurs1 Объем: 40 листов Срок: 8.04.2012 Пожелания: Исходные данные для проектирования: 1.Напряжение питания аппарата не более 9 В. 2.Напряжение на электродах, не более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется решение курсовой работы. надо сдать к концу марта. Предмет называется вычислительная физика. Необходимо решить уравнение аналитически + написать программу, желательно на Си.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Предмет: Архитектура гражданских и промышленных зданий Тема: Промышленное здание из крупноразмерных элементов Тип: курсовая Объем: 25 листов Срок: 20.04.12 Пожелания: по заданиюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Предмет: История России XIX века Тема: по одной предлагаемых книг. Тип: referat Объем: 20 листов Срок: 28.03.12 Пожелания: реферат монография по истории России XIX века по одной из следующих книг: 1) Мироненко С.В. "Самодержавие и реформы.Политическая борьба в России в начале ...Закрыт12 лет назад
Мне требуется написать доклад. Он в рамках защиты диссертации. Т.е уровень должен быть высоким. Объем 5-7 страниц. Единственное но, это сроки. Их осталось три дня. За срочность (если возьметесь я доплачу)"Интернет как метод государственной пропаганды ...Завершен12 лет назад
Тема: Разработка бизнес-плана организации на примере интернет- проекта Срок: 2 недели Есть структура, методичка Желательно наличие работ схожей тематики в портфолиоРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Состояние и перспективы российско-китайского экономического сотрудничества Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 2–3 неделиЗакрыт12 лет назад
Есть глава диплома по туризму и замечания препода. Надо исправитьРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Вид работы: Дипломная работа+доклад Дисциплина: Дизайн Тема: Дизайн - проект интерьера загородного дома с благоустройством прилегающего участка. Методичка: есть (вышлю на почту исполнителю. Объем работы: 40-50 стр. Шрифт: 14 Требования к работе: 1. Чертежей должно быть по возможности ...Завершен12 лет назад
Предмет, дисциплина: Английский язык Тема работы: Экономическое пространство Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 22-25 листов Срок выполнения: до 6 дней Для кандидатского экзамена в аспирантуре по английскому языку необходимо ,написать реферат приближенный к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать курсовую по предмету Проектирование , прогнозирование и моделирование социальной работы Примерная тема: Социальная поддержка... (можно выбрать любую тему) План такой 1. Паспорт - наименование, дата принятия, заказчик, цели, задачи кратко, сроки реализации, исполнители, объем ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад