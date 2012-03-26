Реферат английский язык

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет, дисциплина: Английский язык

Тема работы: Экономическое пространство

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 22-25 листов

Срок выполнения: до 6 дней

Для кандидатского экзамена в аспирантуре по английскому языку необходимо ,написать реферат приближенный к теме диссертационного исследования. Он должен состоять из перевода монографии или научной статьи.

Объем 22- 25 листов, а также нужен текст оригинала (Ксерокопию оригинального текста (англ.)). Сама тема реферата звучит так: "Экономическое пространство"

Жду предложений по цене

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Диплом по дизайну.

    $250

    Вид работы: Дипломная работа+доклад Дисциплина: Дизайн Тема: Дизайн - проект интерьера загородного дома с благоустройством прилегающего участка. Методичка: есть (вышлю на почту исполнителю. Объем работы: 40-50 стр. Шрифт: 14 Требования к работе: 1. Чертежей должно быть по возможности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Диплом по прикладной механике

    диплом на тему Прочность/ разрушение композиционных материалов предмет-Прикладная механика 100стр требований больше нет клиент просит предложить несколько объектов, чтобы он выбрал! Он тогда объект утвердит у научного.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Социальная работа, курсовая

    Необходимо написать курсовую по предмету Проектирование , прогнозирование и моделирование социальной работы Примерная тема: Социальная поддержка... (можно выбрать любую тему) План такой 1. Паспорт - наименование, дата принятия, заказчик, цели, задачи кратко, сроки реализации, исполнители, объем ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ на курсовую по электротехнике

    Имеется ПЗ. Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике. Курсовая в архиве кп.rar Задание в Dokument.rtf Жду предложений по цене и срокам

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая соц. работа

    Предмет, дисциплина: Социальная работа Тема работы: Профилактика наркомании в молодежной среде Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 40 страниц Срок выполнения: до 3 дней СТРОГО! Антиплагиат от 70% Структура курсовой: Введение (3-5 страниц) Обоснование выбранной темы Глава ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат по МСФО

    Нужен реферат по МСФО Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС) Теория: 1. Учет краткосрочных обязательств. 2. Учет долгосрочных обязательств. 3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад