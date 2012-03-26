Реферат английский язык

Есть глава диплома по туризму и замечания препода. Надо исправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет, дисциплина: Английский язык
Тема работы: Экономическое пространство
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 22-25 листов
Срок выполнения: до 6 дней
Для кандидатского экзамена в аспирантуре по английскому языку необходимо ,написать реферат приближенный к теме диссертационного исследования. Он должен состоять из перевода монографии или научной статьи.
Объем 22- 25 листов, а также нужен текст оригинала (Ксерокопию оригинального текста (англ.)). Сама тема реферата звучит так: "Экономическое пространство"
Жду предложений по цене
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Вид работы: Дипломная работа+доклад Дисциплина: Дизайн Тема: Дизайн - проект интерьера загородного дома с благоустройством прилегающего участка. Методичка: есть (вышлю на почту исполнителю. Объем работы: 40-50 стр. Шрифт: 14 Требования к работе: 1. Чертежей должно быть по возможности ...Завершен12 лет назад
диплом на тему Прочность/ разрушение композиционных материалов предмет-Прикладная механика 100стр требований больше нет клиент просит предложить несколько объектов, чтобы он выбрал! Он тогда объект утвердит у научного.Закрыт12 лет назад
Необходимо написать курсовую по предмету Проектирование , прогнозирование и моделирование социальной работы Примерная тема: Социальная поддержка... (можно выбрать любую тему) План такой 1. Паспорт - наименование, дата принятия, заказчик, цели, задачи кратко, сроки реализации, исполнители, объем ...Закрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно выполнить курсовую работу по стилистике английского языка (каламбур; с практической частью).Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Имеется ПЗ. Нужно написать Техническое задание. По электротехнике примера нет, но есть по другому предмету - ТЗ ТОАУ.rtf Нужно сделать аналогичное, но по электротехнике. Курсовая в архиве кп.rar Задание в Dokument.rtf Жду предложений по цене и срокамЗакрыт12 лет назад
Предмет, дисциплина: Социальная работа Тема работы: Профилактика наркомании в молодежной среде Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 40 страниц Срок выполнения: до 3 дней СТРОГО! Антиплагиат от 70% Структура курсовой: Введение (3-5 страниц) Обоснование выбранной темы Глава ...Завершен12 лет назад
Методичка и примерный план в приложении. Срок - 13.04, но сдавать последовательно. Антиплагиат - от 75%.Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить практическую часть работы по оценке стоимости предприятия. Срок - 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен реферат по МСФО Реферат состоит из трех теоретических вопросов. Есть и практическая часть: две задачи (учет ОС) Теория: 1. Учет краткосрочных обязательств. 2. Учет долгосрочных обязательств. 3. Учет облигаций. Номинальная и рыночная процентная ставки при ...Завершен12 лет назад