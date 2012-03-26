Реферат английский язык

Предмет, дисциплина: Английский язык

Тема работы: Экономическое пространство

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 22-25 листов

Срок выполнения: до 6 дней

Для кандидатского экзамена в аспирантуре по английскому языку необходимо ,написать реферат приближенный к теме диссертационного исследования. Он должен состоять из перевода монографии или научной статьи.

Объем 22- 25 листов, а также нужен текст оригинала (Ксерокопию оригинального текста (англ.)). Сама тема реферата звучит так: "Экономическое пространство"

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