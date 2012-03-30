Курсовая соц. работа

Методичка и примерный план в приложении. Срок - 13.04, но сдавать последовательно. Антиплагиат - от 75%.
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Предмет, дисциплина: Социальная работа
Тема работы: Профилактика наркомании в молодежной среде
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 40 страниц
Срок выполнения: до 3 дней СТРОГО!
Антиплагиат от 70%
Структура курсовой:
Введение (3-5 страниц) Обоснование выбранной темы
Глава 1 "основные направления профилактики наркомании в молодежной среде"
1.1(5-15 страниц)цельный смысловой блок
1.2 Зарубежный и отечественный опыт профилактики наркомании среди молодежи
1.3проблематика данной темы
Глава 2 "профилактика наркомании в городе Санкт-Петербург"
Заключение
Список литературы.не старше 5 лет, написать по алфавиту,авторы предпочтительнее наши ,а не зарубежные
Ссылки по тексту обязательны..на каждой странице не менее 2-х ссылок...в конце любой части текста ставятся квадратные скобки [1]....внизу этой же страницы опять ставится [1] Пишется автор учебника,из которой взят этот кусок текста,название учебника,страница,год,издательство
Оформление:
Шрифт 14, Интервал 1,5 Поля 3 см Шрифт times new roman
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