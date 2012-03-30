Курсовая соц. работа

Предмет, дисциплина: Социальная работа

Тема работы: Профилактика наркомании в молодежной среде

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 40 страниц

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Структура курсовой:

Введение (3-5 страниц) Обоснование выбранной темы

Глава 1 "основные направления профилактики наркомании в молодежной среде"

1.1(5-15 страниц)цельный смысловой блок

1.2 Зарубежный и отечественный опыт профилактики наркомании среди молодежи

1.3проблематика данной темы

Глава 2 "профилактика наркомании в городе Санкт-Петербург"

Заключение

Список литературы.не старше 5 лет, написать по алфавиту,авторы предпочтительнее наши ,а не зарубежные

Ссылки по тексту обязательны..на каждой странице не менее 2-х ссылок...в конце любой части текста ставятся квадратные скобки [1]....внизу этой же страницы опять ставится [1] Пишется автор учебника,из которой взят этот кусок текста,название учебника,страница,год,издательство

Оформление:

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