Курсовая работа Электромеханика

Тип работы – курсовая

Предмет -Электромеханика(Электрические машины)

Тема работы – Проектирование турбогенератора

Чертежи есть, сколько без понятия

Переходки курсач

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Электрические машины

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в методичке по электрическим машинам есть опечатки. их отдельно вышлю потом

Предлагайте цену.