Курсовая работа по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема «Методика обучения детей среднего дошкольного возраста изобразительной деятельности по программе «Истоки». (на примере МДОУ)

Программа прилагается. Есть первая глава , но там надо все вычистить.

Объем 30 стр. + приложения

ссылки подстрочные

анти- 80%

Срок - 31 марта

Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес электронной почты для связи!

12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дипломная работа по лингвистике

    Предмет:Когнитивная лингвистика Тема:Вербализация национально-ориентированных скриптов на примере скрипта “privacy” Требования:Предоставлена курсовая работа ее как за основу работы. Объем: 60 стр

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дипломный проект

    тема :Совершенствование системы корпоративного управления логистической компанией(на примере ООО "ххххххх"). Объем: 80 стр Требования: Работу выполнять поэтапно, введение(актуальность,цели,задачи,объект,предмет,научная новизна,упомянуть об информационной базе исследования,упомянуть о методики исследования),основная часть-три главы, 1 глава.теоретические и методические основы изучения проблемы.2 глава.Анализ состояния ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа бизнес план/менеджмент

    Тема "Реализация бизнес идеи на примере со сделками по недвижимости " (т.е. на примере любого агентства недвижимости г. Москва) Объем - 30 стр. + приложения. анти - 75% рекомендации по плану см. файл Срок - 30 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая по метрологии

    Придмет:Метрология; 1.Змiст пояснювальноi записки -описання об'eкту контролю(конструкцiя,технологiчний процес i технiчнi характеристики"3-4 ст.рисунок 1 на А-4. -описання функцiональноi схеми -вибiр апаратуры контроля -опис електричноi схеми контролю -розрахункова частина -описання правил монтажу приладiв опис використаноi лiтератури -замовна специфiкацiя. Тема"Теплотехнiчний контрольТТК маслоохолоджувачiв живильних електронасосiв" срок:до 16.04.12. Обьем: 1.обьеснительная записка от 20-30 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по МЭО

    Вид работы: Дипломная работа Тема: Роль Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в регулировании глобализирующейся экономики. Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 2–3 недели

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад