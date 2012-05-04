Курсовая работа по педагогике

Тема «Методика обучения детей среднего дошкольного возраста изобразительной деятельности по программе «Истоки». (на примере МДОУ)

Программа прилагается. Есть первая глава , но там надо все вычистить.

Объем 30 стр. + приложения

ссылки подстрочные

анти- 80%

Срок - 31 марта

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