Дипломный проект

тема :Совершенствование системы корпоративного управления логистической компанией(на примере ООО "ххххххх").

Объем: 80 стр

Требования: Работу выполнять поэтапно, введение(актуальность,цели,задачи,объект,предмет,научная новизна,упомянуть об информационной базе исследования,упомянуть о методики исследования),основная часть-три главы, 1 глава.теоретические и методические основы изучения проблемы.2 глава.Анализ состояния проблемы на предприятии.3 глава.Проектный раздел.по каждой главе выводы, заключение 5-6 стр в нем должны найти отражения все поставленые задачи., список литературы, приложение. Сноски/ссылки обязательно. Список литературы использовать за последние 5 лет,не менее 30 источников.Приложения.Законодательство современное, со всеми изменениями. Работа проверяется на Плагиат. Оформление СТРОГО ПО ГОСТУ. Информация о компании есть на сайте fmgshipping.com.(использовать информацию по отделению в Спб)

Вложения: да.методичка оформлять строго по ней.Могут предоставить данные о компании(устав,информацию о компании).

Сроки: 26.03.12-план.4.04.12-1 глава,10.04.12-2 глава,20.04.12-вся работа.