Дипломный проект

Предмет:Когнитивная лингвистика Тема:Вербализация национально-ориентированных скриптов на примере скрипта “privacy” Требования:Предоставлена курсовая работа ее как за основу работы. Объем: 60 стр
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тема :Совершенствование системы корпоративного управления логистической компанией(на примере ООО "ххххххх").
Объем: 80 стр
Требования: Работу выполнять поэтапно, введение(актуальность,цели,задачи,объект,предмет,научная новизна,упомянуть об информационной базе исследования,упомянуть о методики исследования),основная часть-три главы, 1 глава.теоретические и методические основы изучения проблемы.2 глава.Анализ состояния проблемы на предприятии.3 глава.Проектный раздел.по каждой главе выводы, заключение 5-6 стр в нем должны найти отражения все поставленые задачи., список литературы, приложение. Сноски/ссылки обязательно. Список литературы использовать за последние 5 лет,не менее 30 источников.Приложения.Законодательство современное, со всеми изменениями. Работа проверяется на Плагиат. Оформление СТРОГО ПО ГОСТУ. Информация о компании есть на сайте fmgshipping.com.(использовать информацию по отделению в Спб)
Вложения: да.методичка оформлять строго по ней.Могут предоставить данные о компании(устав,информацию о компании).
Сроки: 26.03.12-план.4.04.12-1 глава,10.04.12-2 глава,20.04.12-вся работа.
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