Диплом по лингвистике

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тема: "Концепт "*цветок" в национальной лингвокультуре ( на материале англ. и русской языковых картин мира"

4. дипломная работа

5. 60-70стр.

7. факультет романо-германских языков

8. 5 курс

9. состоит из введения I глава теор часть. выводы к 1 части. II глава практическая часть выводы по 2 части и приложение...

можно пользоваться словарями Шанский краткий этипологический словарь...

Маковский Мифологический словарь славянских образов..

методика у нас только одна книга введение в когнитивную лингвистику В.А. Маслова

план работы:

I Теоретическая часть

- языковая картина мира

- концепт (термин что это такое ссылка из словаря)

-лингвокультура (лингвокультурология)

- сопоставительное языкознание

II Практическая часть (название темы диплома)

- История формирования концепта " "

- В англ. лингвокультуре

- В русской лингвокульруре

- Современное состояние концепта

- В англ лингвокультуре

- В русской лингвокультуре

12 лет назад
lipreferat
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