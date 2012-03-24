Диплом по лингвистике

И так нужно мне чтобы кто то сделал мне дипломную работу на тему "Система охлаждения двигателя ВАЗ 2106"
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тема: "Концепт "*цветок" в национальной лингвокультуре ( на материале англ. и русской языковых картин мира"
4. дипломная работа
5. 60-70стр.
7. факультет романо-германских языков
8. 5 курс
9. состоит из введения I глава теор часть. выводы к 1 части. II глава практическая часть выводы по 2 части и приложение...
можно пользоваться словарями Шанский краткий этипологический словарь...
Маковский Мифологический словарь славянских образов..
методика у нас только одна книга введение в когнитивную лингвистику В.А. Маслова
план работы:
I Теоретическая часть
- языковая картина мира
- концепт (термин что это такое ссылка из словаря)
-лингвокультура (лингвокультурология)
- сопоставительное языкознание
II Практическая часть (название темы диплома)
- История формирования концепта " "
- В англ. лингвокультуре
- В русской лингвокульруре
- Современное состояние концепта
- В англ лингвокультуре
- В русской лингвокультуре
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