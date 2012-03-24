тема: Экологические факторы влияющие на репродуктивную систему организма строго по методичке: http://ifolder.ru/29455433 практическая часть: взять две школы - Красносельского и Приморского р-нов (Санкт-Петербург) и провести опрос детей - по несколько человек из нескольких классов. На основе этого опроса ...