Курсовая работа Организация производства на предп.

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Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация производства на предприятиях отрасли “

Вариант – Последняя таблица девятая строка Попова Ю.С.(методичка задания)

Все методические и дополнительные материалы – можете скачать по ссылке –

ifolder.ru/29235038

Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу (из архива по ссылке).

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Ждем Ваших предложений.

12 лет назад
3A4ET
Зачёт 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
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