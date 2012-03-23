Курсовая работа «О шоколаде: Шоколадная фантазия»

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Необходимо написать курсовую работу по технологии питания на тему «О шоколаде: Шоколадная фантазия».

Подробности и сопутствующие материалы в прилагаемом файле.

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Цена и сроки?

12 лет назад
Oksana2013
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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