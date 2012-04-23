Диплом Взаимод. орган. самоупр. с обществ. орган.

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка151 просмотр
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Необходимо ДОРАБОТАТЬ ИЛИ НАПИСАТЬ ЗАНОВО диплом на тему:"Взаимодействие органов самоуправления с общественными организациями."

Имеется содержание работы и написана первая глава, с рекомендациями по исправлению недочетов от руководителя!

Все материалы прикладываю!

Срок 7 дней!

12 лет назад
sd0407
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$100
7 дней
Любовь, добросовестный автор! Работа выполнена качественно и в срок! Продолжаем сотрудничать! Рекомендую!
Дмитрий - отличный заказчик! Четко поставил задание, вовремя оплатил работу, приятно общаться и работать! Мои рекомендации!