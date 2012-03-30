№ заказа: 5157 Срок: 26.03.2012 Вид и тип работы: реферат, теория и практика Тема, предмет: , Управление качеством Задание прикрепил. Стоимость хотел бы услыхать от автора
Приватный проет для Запорожцева Юрия - ВСиТИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет - основы взаимозаменяемости
вид работы: курсовой проект
шифр 2911056
Срок 29 марта
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
№ заказа: 5148 срок: 25.03.2012 Вид и тип работы: реферат, теория и практика Тема: Правила дорожного движения Объем работы: 10-12 PS НАучно-практическая конференция,для учащегося 2 класса,в работе должны быть использованы картинки и слайды не дороже 600 рублей!Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата (на примере ОАО «Сбербанк России» все методички и рекомендации имеются. высылаю строго на почту срок 5-7 днейЗакрыт12 лет назад
Тема на выбор: 1. Структура государственного управления в США 2. Природные особенности муниципальных образований 3. Особенности принятие решений в процессе муниципального управления Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, Заключение, приложения. ссылки подстрочные. анти — 80 % Срок — 5 апреля Уважаемые авторы заполняйте заявку грамотно, ...Завершен12 лет назад
Тема из трех на выбор: 1. "Современные корпорации в промышленно развитых странах" 2. "Особенности обращения и регистрации корпоративных ценных бумаг" 3. "Реализация тактики слияний и поглощений в системе корпоративного управления." Введение (объект, предмет, цель, задачи, актуальность), главы, ...Завершен12 лет назад
Тема: Разбор конфликта по работе Срок- 2 дня Объем- 10стр. Стоимость-450рЗавершен12 лет назад
Тема: Понятие и виды юридической отвественности Объем 25-30 страниц Библиография:1)нормативные правовые акты и другие официальные материалы, 2)книги, 3)статьи, 4)авторефераты и диссертации, )литература на иностранных языках. Антиплагиат-75-8-% Нужна готовая работа!Завершен12 лет назад
- $100
Нужен человек для консультаций, хорошо разбирающийся в вузовской программе по журналистике.Закрыт12 лет назад
задание выделено желтым цветом в файле. срок 26 марта. введение провести расчеты - программы, основных фондов, ТЭО и пр. полное задание в файлеЗакрыт12 лет назад
Тема: "Компилятор" ТЗ в архиве.Закрыт12 лет назад