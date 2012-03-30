Приватный проет для Запорожцева Юрия - ВСиТИ

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет - основы взаимозаменяемости

вид работы: курсовой проект

шифр 2911056

Срок 29 марта

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$100
5 дней
Приятно в очередной раз сотрудничать с Юрием. И снова выше всех похвал - четкое соблюдение сроков, отличное исполнение. Рекомендую. С ув.Юлия
Продолжаем сотрудничать с Юлией. Как всегда всё на высшем уровне - ТЗ, связь, оплата. Также хочу отметить приятное общение ))