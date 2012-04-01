Реферат. Приватно для Солнце Раиса (raisa-86)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка136 просмотров
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Тема: Разбор конфликта по работе

Срок- 2 дня

Объем- 10стр.

Стоимость-450р

12 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Раиса ответственный автор! Работы качественные!
Елена, добросовестный заказчик! Надеюсь, что мы еще будем долго работать с Вами) С ув. Раиса