Работа по растениеводству

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Срок неделя.

методичку пришлю.

вуз БГАУ - башк. гос. аграрный универ

1) Понятие о технологическом процессе и технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур за два последних года в хозяйстве, районе и РБ.

2) Базовая технология возделывания костреца безостого на корм (предшественники, система удобрения,

система обработки почвы, способы посева, нормы высева, уход за посевами, уборка урожая).

3) Базовая технология возделывания вики яровой на зеленую массу

(предшественники, система удобрения, система обработки почвы, способы посева и нормы высева, уборка урожая).

4) Хозяйственное значение, биологические особенности люцерны посевной.

5) Базовая технология возделывания картофеля

(предшественники, система удобрения, система обработки почвы, способы посадки и уход за посадками, уборка урожая).

6) Какие сорта зерновых культур и картофеля возделываются в районе, где работает студент?

Краткая характеристика этих сортов.

12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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