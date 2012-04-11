2 реферата-эссе

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
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Темы:
1. Принцип типизации целостных информационных технологий
2. Принцип высвобождения человека целостных информационных технологий
КРАЙНИЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 25.03.2012
Краткое задание на выполнение отчета по теоретической части курса. В соответствии с вопросом:
1. Описать теоретическую сущность вопроса, используя рекомендуемую ли-тературу, – до 2,5 стр.
2. Описать методику применения теории к решению практической задачи на примере выбранного предприятия и своей позиции пользователя ИС на вы-бранном предприятии – не менее 7,5 стр.
Общий объем – не менее 10 стр.
ЛИТЕРАТУРА
БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК.
1. Телемтаев М.М., Нурахов Н.Н. Информационные системы в экономике. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010. - 100 с.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Телемтаев М.М. Информационные системы. М.: МСТ, 2010. – 98 с.
2. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: электронный учебник / Г.Н. Исаев. –Электрон. дан. – М. : Изд. «Омега-Л», 2010. – 1 электрон. Диск.
3. Ротер В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов /В.В. Ре-пин, В.Г. Елиферов. ? М.: РИА «Стандарты и качество, 2004.
4. РД IDEF 0 – 2000. Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий до-кумент Изд. офиц. Госстандарт России. М.: ИПК Издательство стандартов. – 2000. 75 с.
5. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник. – 5-е изд. – М.: ИДК «Дашков и Ко», 2008. – 395 с.
6. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE – средства разработки информационных систем. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000.
7.Телемтаев М.М. Целостный метод–теория и практика. М.: «МСТ», 2009. 396 с.
Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных информаци-онных источников:
2. http://www.microsoft.com/Rus/Business/
11. www.idc.com
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