2 реферата-эссе

Темы:

1. Принцип типизации целостных информационных технологий

2. Принцип высвобождения человека целостных информационных технологий

КРАЙНИЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 25.03.2012

Краткое задание на выполнение отчета по теоретической части курса. В соответствии с вопросом:

1. Описать теоретическую сущность вопроса, используя рекомендуемую ли-тературу, – до 2,5 стр.

2. Описать методику применения теории к решению практической задачи на примере выбранного предприятия и своей позиции пользователя ИС на вы-бранном предприятии – не менее 7,5 стр.

Общий объем – не менее 10 стр.

ЛИТЕРАТУРА

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК.

1. Телемтаев М.М., Нурахов Н.Н. Информационные системы в экономике. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010. - 100 с.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Телемтаев М.М. Информационные системы. М.: МСТ, 2010. – 98 с.

2. Исаев Г.Н. Информационные системы в экономике: электронный учебник / Г.Н. Исаев. –Электрон. дан. – М. : Изд. «Омега-Л», 2010. – 1 электрон. Диск.

3. Ротер В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов /В.В. Ре-пин, В.Г. Елиферов. ? М.: РИА «Стандарты и качество, 2004.

4. РД IDEF 0 – 2000. Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий до-кумент Изд. офиц. Госстандарт России. М.: ИПК Издательство стандартов. – 2000. 75 с.

5. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: Учебник. – 5-е изд. – М.: ИДК «Дашков и Ко», 2008. – 395 с.

6. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE – средства разработки информационных систем. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000.

7.Телемтаев М.М. Целостный метод–теория и практика. М.: «МСТ», 2009. 396 с.

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных информаци-онных источников:

1. http://systemtechnology.ru

2. http://www.microsoft.com/Rus/Business/

3. http://erpnews.ru/

4. www.exposystems.ru/cccs/

5. http://www.cognos.com

6. www.consultant.ru

7. www.garant.ru

8. www.gartner.com

9. http://www.cfin.ru/

10. www.ecsocman.edu.ru

11. www.idc.com

12. http://www.kmtec.ru/