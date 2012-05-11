Преддипломная практика - менеджмент

Тема: Оптимизация системы управления компанией объём 80-90 страниц срок 30 дней
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тема
Моя организация занимается продажей (реализацией) ювелирных изделий. По теме
нужно написать цели и задачи моего исследования в организации. Дать краткую
характеристику орг-ции. Построить организационную структуру, описать ее.
Потом написать что-то про про мотивацию персонала(теорию). Описать сколько
человек работает на предприятии, пол, возраст, стаж работы, стаж в данной
организации.
Составить 3 анкеты по темам: Мотивация персонала,
удовлетворенность трудом, демотивация персонала.
Кол-во вопросов в анкете не знаю.
Кол-во опрашиваемых не менее 25 человек.
Эти анкеты идут в приложения.
По результатам анкет составить таблицу в количественном и процентном
соотношении.
Сделать выводы по результатам.
Предложить рекомендации поулучшению работы.
Сроки - минимально возможные!
Сдача в понедельник!
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