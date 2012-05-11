Преддипломная практика - менеджмент

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тема

Моя организация занимается продажей (реализацией) ювелирных изделий. По теме

нужно написать цели и задачи моего исследования в организации. Дать краткую

характеристику орг-ции. Построить организационную структуру, описать ее.

Потом написать что-то про про мотивацию персонала(теорию). Описать сколько

человек работает на предприятии, пол, возраст, стаж работы, стаж в данной

организации.

Составить 3 анкеты по темам: Мотивация персонала,

удовлетворенность трудом, демотивация персонала.

Кол-во вопросов в анкете не знаю.

Кол-во опрашиваемых не менее 25 человек.

Эти анкеты идут в приложения.

По результатам анкет составить таблицу в количественном и процентном

соотношении.

Сделать выводы по результатам.

Предложить рекомендации поулучшению работы.

Сроки - минимально возможные!

Сдача в понедельник!

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
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Была
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