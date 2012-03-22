Объектно-ориентированное программирование_курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Курсовая работа .

Задание в файле kurs_pr.doc Остальное - доп. лит-ра.

Срок - 2-3 дня.

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12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад