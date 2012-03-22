Химические технологии, диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Тема во вложении.

Строго по методичке. Методичку выбрать для специальности 240401

методичка здесь http://narod.ru/disk/44156008001.5cb5065e0d8feda74ebf12cde8a82455/14-03-5-%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.rar.html - методичка

ТВЗ и С http://narod.ru/disk/44169832001/%D0%A2%D0%92%D0%97%20%D0%B8%20%D0%A1.rar.html - методичка

ТОСП http://narod.ru/disk/44169932001/%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%9F.rar.html - методичка

ТСП http://narod.ru/disk/44169949001/%D0%A2%D0%A1%D0%9F.rar.html - методичка

12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад