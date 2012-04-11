Проектирование сельскохозяйственных комплексов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка116 просмотров
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методичка: http://zalil.ru/32925728

задание: http://zalil.ru/32925725

срок 01.04.2012

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
poshukov
Пошуков 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$55
7 дней
Всегда на связи, работа выслана в срок. Клиент работу получил, ждем доработок. В целом на первый взгляд работа понравилась
Оплату получил, все в порядке. Заказчик порядочный. Задание поставлено четко. Приятно работать.