Курсовая - Методика профессионального обучения

Тема: антикризисное управление. По заданию. Срок: 1 день. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - оплата по факту проверки работы; - для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких ...