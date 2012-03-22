Курсовая - Методика профессионального обучения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Методика профессионального обучения

Темы: см. вложенный файл (любая на выбор)

Срок до 26 марта

Требования: оригинальность от 90%, объем от 30 стр, обязательно сноски.

12 лет назад
s3group
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$45
4 дня