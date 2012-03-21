Диплом по праву

Нужна дипломная работа по специальности Информационные системы. Основные требования: программа(либо динамический веб-сайт), пояснительная записка, презентация. Оглавление которого нужно придерживаться в прикрепленном файле. Математическая модель(или статистические расчеты, прогнозирование) обязательно.
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тема "Правовой статус индивидуального предпринимателя"
метода прикреплена
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