Дипломная работа по специальности ИС

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Нужна дипломная работа по специальности Информационные системы.

Основные требования: программа(либо динамический веб-сайт), пояснительная записка, презентация.

Оглавление которого нужно придерживаться в прикрепленном файле.

Математическая модель(или статистические расчеты, прогнозирование) обязательно.

12 лет назад
zdiplom
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад