Кандидатская диссертация

Тема:"Роль мобильности кадров в укреплении их конкурентоспособности".

В случае необходимости, до начала работы, можно скорректировать или

изменить тему, если это необходимо для положительного результата.

Так же надо 5 статей (3 из них для ВАК)

Срок декабрь 2012 г.

Оплата в течении 2-3 недель.