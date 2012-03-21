Кандидатская диссертация

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Тема:"Роль мобильности кадров в укреплении их конкурентоспособности".

В случае необходимости, до начала работы, можно скорректировать или

изменить тему, если это необходимо для положительного результата.

Так же надо 5 статей (3 из них для ВАК)

Срок декабрь 2012 г.

Оплата в течении 2-3 недель.

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад