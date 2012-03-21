Диплом по специальности коммерция, тороговое дело

$500
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Тема диплома "Резервы улучшения качества и ассортимента реализуемых товаров"

Необходимы только 2 и 3 главы.

2-ая глава должна содержать:

1) Общую характеристику предприятия (небольшой продуктовый магазин)

2) Анализ ассортимента и анализ качества на примере хлебобулочных изделий. (При анализе ассортимента: сделать АВС анализ, провести маркетинговое исследование(SWOT - анализ), анкетирование)

В 3-ей главе разработать программу по расширению ассортимента и улучшению качества товаров

сроки ограничены (неделя)

12 лет назад
midlon
Midlon Pm 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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