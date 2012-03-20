Доработка дипломной (земельное право)

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Имеется готовая дипломная работа на тему "Правовое регулирование аренды земельных участков"

План:

Введение

Глава 1. Понятие и правовое регулирование аренды земельных участков

1.1 Нормативно-правовое регулирование аренды земельных участков

1.2 Земельный участок как объект сделок

Глава 2. Роль судебной практики в регулировании аренды земельных участков

2.1 Споры, касающиеся заключения договора аренды земельного участка

2.2 Споры, касающиеся арендной платы и ее взыскания

2.3 Споры о переходе прав на земельный участок и расторжение договора аренды

Заключение

Список литературы

Нормативно-правовые акты

Научная и специальная литература

Материалы судебной практики

По мнению научного руководителя она должна быть систематизирована вот таким образом:

Работу необходимо построить в соответствии с иерархией нормативно-правовых актов. То есть в первом параграфе рассматривать нормативно-правовое регулирование начиная с Конституции, далее ГК далее ЗК и тд. И в соответствии с этой логикой переписать остальную работу, в том числе и заключение. В заключении сопоставить судебную практику и нормативно-правовое регулирование, отметить коллизии норм, пробельность законодательства и сделать соответствующие выводы и предложения по улучшению.

И еще пожелание научного руководителя - вся судебная практика должна быть во второй главе, в первой главе ни в одном из параграфов ссылок на судебную практику быть не должно, для этого есть вторая глава. В первой главе - анализ законодательства, которое регулирует данную тему, во второй главе существующая судебная практика, вторая глава должна логически повторять первую. Сопоставить и то и другое и сделать выводы в заключении.

Срок исполнения корректировок - до 7 дней.

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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