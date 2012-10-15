Диплом по тех. обслуж. авто

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Тему можно выбрать любую:

1.Техническое перевооружение участка моечных работ на станции технического обслуживания.

2.Реконструкция шиномонтажного участка на станции технического обслуживания.

3.Реконструкция станции технического обслуживания с расширением участка ремонта кузовов.

Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70-80 стр - обсуждается

Изначально нужно написать план для утверждения

Срок сдачи: 10.04.2012

Жду предложений по цене!!!

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$300
20 дней
Борис подошел к выполнению диплома со всей ответственностью! Работа выполнена великолепно и сдана в срок! Выражаю огромную благодарность за работу!
Очень рекомендую к сотрудничеству. Глубоко порядочный и ответственный заказчик.