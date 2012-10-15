Диплом по тех. обслуж. авто

Товароведческий анализ изделий медицинского назначения. Делать в 2 вариантах: 1 вариант -шовный материал. 2.вариант -- изделия из латекса Работа в себя включает: А) Анализ медико-демографической ситуации на территории. Б) Анализ рынка данных препаратов, характеристику производителей. В) Собственно товароведческий анализ. (Никаких данных ...
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Тему можно выбрать любую:
1.Техническое перевооружение участка моечных работ на станции технического обслуживания.
2.Реконструкция шиномонтажного участка на станции технического обслуживания.
3.Реконструкция станции технического обслуживания с расширением участка ремонта кузовов.
Требования: оригинальность не ниже 85%, сноски, объем 70-80 стр - обсуждается
Изначально нужно написать план для утверждения
Срок сдачи: 10.04.2012
Жду предложений по цене!!!
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