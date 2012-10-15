Диплом по тех. обслуж. авто

вот что мне нужно к отчету: - Горизонтальный анализ; - Вертикальный анализ; - Анализ коэффициентов; - Выводы, Заключение; плюс к этому мне нужно что бы в каждая цифра была расписана откуда и как посчитана(т.е. например 245874 (ф1,строка 210)) к письму прикладываю ...