Органы и лица, исполняющие наказания и др. меры уголовно- правового характера

Раскрыть правовые основы, краткое изложение и выделить суть следующих документов:

1)Положение о главном управлении исполнения наказаний МЮ утверждён указом МЮста от 24 марта 1999 года приказ №56

2)Положение об уголовно исполнительных инспекциях. Утверждено постановлением правительства 16 июня 1997 года №729

3)Положение дисциплинарной воинской части. Утверждено постановление правит-ва РФ от 4 июня 1997 года №669

4)положение о следств. изоляторе уголовно исполнительной системы МЮ утверждено указом МЮста от 25 января 1999года

5)Правило внутреннего распорядка исправительных учреждений утвержденные указом МЮста от 30 июля 2001 года №224

6)ФЗ от 21 июля 1993 года №5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»

Срок 26 марта