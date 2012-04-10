Реферат по дисц. права человека

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Дисциплина Права человека

Реферат на тему «Характеристики и содержание прав граждан РФ участвовать в управлении делами государства»

10-12 страниц (без списка литературы); сноски, список лит-ры

Введение-заключение.

Срок 30 марта

12 лет назад
Tatisya
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lan7
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа, сдана вовремя. Автор, новый в сервисе, но профессионализм на высоте. Заказала еще одну работу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Хороший заказчик! Интересная работа!Оплата своевременно!