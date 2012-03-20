2 дипломные работы по автомобилям и авт. хоз.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Дипломные работы для 4 курса (квалификационные)

1. Розробка пості діагностики гальмівних систем автомобілів малої вантажності

2. Пост по обслуговуванню стартерів тагенераторів легкових автомобілів.

Термін виконання - 30 днів.

12 лет назад
ynita01
Юлия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад