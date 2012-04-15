Курсовая работа (Предпринимательское право)

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Дисциплина: Российское предпринимательское право

Тема: "Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности".

Объем: 30-35л.

Срок: до 15.04.12

Бюджет: 1100 р.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по "Антиплагиату";

2. Полнота раскрытия темы работы;

3. Сноски на литературу, источники не позднее 2007 года.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов