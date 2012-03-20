Дипломная анализ финансово-хоз. деятельности

дипломная

предмет - АФХД ( анализ финансово-хоз. деятельности)

объем - 100стр

Тема: Пoвышeние эффeктивнocти использoвaния тpyдовых pecyрсов в ООО «Алекccтpoй».

Это строительная организация где ее данные должны быть в современных ценах.

1. Дипломный проект имеет свою структуру, которая состоит из 4 –х разделов.

2. Он должен быть сделан на базе строительной организации. Поэтому работа должна начинаться с анализа общих показателей деятельности организации (объемы работ, ритмичность производства, себестоимость, прибыль, рентабельность и др.), а затем перейти к подробному анализу показателей производительности труда.

3 объемы работ должны быть такими, чтобы выработка 1 рабочего за год составляла от 700 до 1150 тыс. руб. в год.