Совершенствование управления и планирования

Предмет, дисциплина: педагогика Тема работы: Развитие представлений детей 6-7 лет о профессиях взрослых на материале художественной литературы Тип работы: Дипломная Содержание: Теория+практика Объем работы: от 60 страниц Срок выполнения: до 32 дней Методичек нет Антиплагиат от 70% ВВедение ...