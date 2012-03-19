Диплом по персоналу

$204
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка155 просмотров
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задание и методичка в приложении

объем 100 стр.

антиплагиат 88% оригинальности строго

СРОКИ

План 22.03

Введение и 1 глава 4 апреля

Глава 2- 12апреля

Вся работа 20 апреля

Цена 6000 рублей (диплом, речь, раздаточный материал, аннотация на русском)

оплата в рублях по факту Wmr или Сбербанк РФ или БС на выбор

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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