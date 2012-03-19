Курсовая по управленческим решениям

нужно 3 курсовых 35-40 страниц Срок 7 дней с практикой 1 Сущность стратегического управления на примере (предприятие салон красоты) 2Мотивация топ менеджеров компании для достижения стратегических целей на примере компании 3 Конкурентные преимуществакак элемент достижения ...
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Тема: Метод динамического программирования в задачах бизнес-планирования.
На примере организации.
Объём: 35 стр.
Срок: 3-4 дня.
Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту проверки работы;
- если у вас нет положительных отзывов, то нужен будет от вас черновик (начала работы) в течение 12 часов после того, как отдам вам работу;
- для оплаты предпочитаю вебмани, если у вас яндекс.деньги, то оплату произвожу в течение нескольких дней.
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