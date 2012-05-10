Нужно написать работу с практикой - предмет математика для экономистов Срок 14 дней Материалы высылаю на мейл. Оплата в течение 2-3 дней после получения результата
Курсовая по лингвистике (английский язык)
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Требуется написать курсовую работу по лингвистике на тему "Особенности описания трудовой деятельности Р. Крузо в одноименном романе Д. Дефо".
Теория + практическая часть, объем около 30 страниц.
Примерный план:
1) Определение понятий «труд», «трудовая деятельность».
2) Составление картотеки контекстов, представляющих трудности и их преодоление, описанные английским писателем Даниэлем Дефо.
3) Реалистическая деталь vs. художественная деталь.
4) Паремии о труде, их место и роль в художественном тексте.
5) Тематическая классификация контекстов.
6) Лингвистическое описание контекстов: Наиболее/наименее продуктивные модели описания трудовой деятельности; используемые выразительные средства (морфологическая транспозиция, гипербола, литота, метонимия).
Антиплагиат не существенно. Остальные пожелания вышлю исполнителю.
Срок - к 1 апреля.
Оплата - 3000 руб.
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