Курсовая по лингвистике (английский язык)

$100
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Требуется написать курсовую работу по лингвистике на тему "Особенности описания трудовой деятельности Р. Крузо в одноименном романе Д. Дефо".

Теория + практическая часть, объем около 30 страниц.

Примерный план:

1) Определение понятий «труд», «трудовая деятельность».

2) Составление картотеки контекстов, представляющих трудности и их преодоление, описанные английским писателем Даниэлем Дефо.

3) Реалистическая деталь vs. художественная деталь.

4) Паремии о труде, их место и роль в художественном тексте.

5) Тематическая классификация контекстов.

6) Лингвистическое описание контекстов: Наиболее/наименее продуктивные модели описания трудовой деятельности; используемые выразительные средства (морфологическая транспозиция, гипербола, литота, метонимия).

Антиплагиат не существенно. Остальные пожелания вышлю исполнителю.

Срок - к 1 апреля.

Оплата - 3000 руб.

12 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
11 дней
Курсовая работа успешно сдана, исправлений не потребовалось.
Спасибо, Вам, Елена, за интересное задание и своевременную оплату. +100