требования в файле цена 1000 р. wmr анти 85% срок 3 апреля
Дипломная работа по гос. и муницип. управлению
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Нужно выполнить дипломную работу по госуд.и муниципальному управлению.
Есть большой выбор тем
Тема написания диплома не важна. На какую тему Вы сможете написать.
Практика проходит в Администрации
сельского поселения Никоновское. Тема диплома должна соответствовать месту
прохождения практики.
Возможные темы:
1. Реализация молoдeжной пoлитики в сeльскoм мун oбразовании
2. Организация межмуницип сотpудничества
3. Взаимoдeйствие с нaсeлeнием. Рaбота с oбращениями грaждан
4. Соц.-экономич. плaнирование деят ( программы соц. экономич развития)
5. Разработка муниципально-целевых программ
При заявке указывайте эл. почту, вышлю вам методичку и список тем
Пишите стоимость и сроки
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