Реферат по туризму

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок163 просмотра
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Предмет: Туризм

Тема: Специализация стран Швеция, Норвегия, Венгрия, Германия, Франция, Турция в туризме по видам 1. Рекреционный туризм,2. экскурсионный туризм

Тип: referat

Объем: 25 листов

Срок: 23.03.12

Пожелания:

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$13
1 день
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