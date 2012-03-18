Диплом по праву

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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Административная ответственность(в России и зарубежных странах)

Объём работы: 70–90 стр

Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)

Срок: 3–4 недели

12 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$175
28 дней
Работа не оплачена. Вначале кормил "завтраками", сейчас - полный игнор как в личке, так и по почте. Не знаю, что случилось - раньше таких проблем с Николаем не возникало. Поэтому все же надеюсь на благополучный исход дела: если работа будет оплачена - отзыв уберу.