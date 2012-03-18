Диплом по праву

Работа не оплачена. Вначале кормил "завтраками", сейчас - полный игнор как в личке, так и по почте. Не знаю, что случилось - раньше таких проблем с Николаем не возникало. Поэтому все же надеюсь на благополучный исход дела: если работа будет оплачена - отзыв уберу.