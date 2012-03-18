Диплом по праву

Разработать проект зоны ТО-1 для СТО на 110 автомобилей ГАЗ - 322132 при среднесуточном пробеге 125 км. с разработкой технологического процесса ТО-1 двигателя. КП состоит из 2 частей: 1 РПЗ 2 ГЧ РПЗ: 1 Общая часть 1.1 Характеристика СТО, схема. Объем ...
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Вид работы: Дипломная работа
Тема: Административная ответственность(в России и зарубежных странах)
Объём работы: 70–90 стр
Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)
Срок: 3–4 недели
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