Курсовая по географии

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Задание: Уникальные природные явления и их роль в туризме. 25-30стр. текста и не более 20 стр. слайдов.

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$20
3 дня