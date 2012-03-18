Предмет: Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций Тема: Компрессорный цех компрессорной станции с эксплуатацией системы технологического газа Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию. Необходима информация и возможности ...
Курсовая работа по строительным конструкциям
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Предмет: Строительные конструкции
Тема: Разработка узла одоризации газа на газораспределительной станции
Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию.
Необходима информация и возможности написать к среде/четвергу + отдельная стоимость на теорию и практику и все вместе. Часть уже сделал, но боюсь, что сам не успею.
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