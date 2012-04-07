Диплом по социологии (доработка)

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Нужна доработка практической части: построение таблиц, диаграмм к диплому, данные в прикрепл.файле

12 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Благодарна Виктору за сотрудничество - исполнитель, которому можно доверить выполнение и быть спокойным за срок и качество работы.
Приятно было работать с Еленой четкое задание своевременная оплата. Рекомендую.