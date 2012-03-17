Курсовая работа по СФПР

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Нужна курсовая работа по САПР, с черетежами, на тему: Мини АТС. Срок 3-4 недели, цену писать в личку. Все материалы дам (методичка, пример)

12 лет назад
user0145
Петр 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад