Диплом оценка стоимости предприятия

файл metod_ukazania_diplom_5_kursa_gotovoe.doc - это методичка, по ней нужно все делать файл Морар_Индивидуальное-06-03-12 (1).doc - это индивидуально задание, все это должен содержать мой диплом на странице 11 и 12 нужны ссылки на Евенко и английского исследователя Лиз (это ...
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Принятие управленческих решений на основе оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Срок маленький
нужен будет разсчет на моих фин документах за 3 года
план и методичку вышлю на мейл
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