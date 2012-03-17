Диплом оценка стоимости предприятия

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Принятие управленческих решений на основе оценки стоимости предприятия (бизнеса)

Срок маленький

нужен будет разсчет на моих фин документах за 3 года

план и методичку вышлю на мейл

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад