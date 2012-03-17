Дипломная работа по экономике строительства.

Требуется дипломная работа на тему: "Разработка предложений по проведению работ по строительству, ремонту и реконструкции, оценка финансовых возможностей их проведения и эффективности разработанных предложений".

Работа должна быть на основе текстильной фирмы ООО "ПКФ Текс торг".В работе показать как эта фирма в связи с расширение собирается делать пристройку в виде склада. Надо обосновать с точки зрения экономиста этот проект (выбор материалов чтобы сэкономить в деньгах но не проиграть в качестве). Например выбор полов обеспечивающих безопасное хранение изделий и т.п. Объем работы от 80 стр.(75стр. без приложение) 14 Times инт.1,5 – поля стандарт (2/2 – 3/1,5).

Просьба отзываться только людей профессионально разбирающихся в экономике строительства и знающих хотя бы основы составления смет.

Прикрепил МУ и отчет по практике в ООО "ПКФ (в doc скину исполнителю.) – этот материал может лечь в основу 1 и 2 глав. Оплата частями (ЯД/WMR но ЯД предпочтительнее). Оплата частями сразу по получении (без всяких «после проверки преподавателем»). Для имеющих хорошую ланс-историю и образцы сделанных подоб работ (достаточно фрагментов) возможна частичная предоплата.

От вас цена и сроки. Реальный бюджет скорее всего в пределах 8000р.

Отвечайте в проект и указ почту для отсылки материалов по работе.