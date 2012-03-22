Диплом по социологии

Предмет: Социология

Тема, или краткое описание: Социальная работа с семьёй имеющая ребёнка-инвалида на примере реабилитационного центра для детей и подростков "Лювена" в Кировском районе г.Екатеринбурга

Срок сдачи: 22/03/2012 Ваша цена

Срок сдачи: 30/03/2012 Ваша цена

Тип работы: гуманитарная

Дополнительные требования:

введение. Глава 1.Теоретические основы с семьями имеющими ребёнка инвалида 1.1.Нормативно правовая база исследования семьи имеющая ребёнка инвалида (новые источники) 1.2. Технологии социальной работы с семьями имеющими ребёнка-инвалида Глава 2.Опытно поисковая деятельность с семьями, имеющими ребёнка-инвалида в реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Лювена" Кировского района города Екатеринбурга. 2.1.Анализ опыта работы с семьями имеющими ребёнка-инвалида в реабилитационном Центре для детей и подростков "Лювена" Кировского района города Екатеринбурга 2.2 Рекомендации по совершенствованию социальной работы с семьями имеющими ребёнка-инвалида для реабилитационного Центра для детей и подростков "Лювена" Кировского района г. Екатеринбурга (провести эмперичесское исследование например анкетирование родителей, выявить +,-. Написать рекомендации которые вытекают из недостатков.) Заключение. Список литературы( не менее 60 источников) Приложение( например анкеты родителей детей-инвалидов)

- Методичку вышлю исполнителю на почту.

- В заявке указывайте две цены в зависимости от срока, который я выше указал.