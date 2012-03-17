Срочная магистерская по менеджменту качества

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Необходимо написать магистерскую диссертацию на тему: «Разработка методики выбора показателей качества телекоммуникационной компании».

Общий объём работы – около 100 стр.

3 главы (1 – теоретическая проработка; 2 – практика с научной новизной и своими предложениями, т.е. нужно предложить именно свою методику выбора показателей; 3 – внедрение предложенной методики).

Научный руководитель предоставляет задания по подготовке магистерской и дает обратную связь раз в неделю.

ВНИМАНИЕ. ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ОТ НАУЧРУКА ДОЛЖНО БЫТЬ ГОТОВО 17 МАРТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ. ВОТ ОНО:

В данный момент руководитель задал следующее направление работы:

Есть телекоммуникационная компания, которая занимается подключением услуг интернета, телефонии, предоставлением каналов связи (сама компания в том числе занимается строительством собственной волоконно-оптической сети).

Необходимо взять несколько продуктов (в данном случае услуг) телекоммуникационной компании, например, интернет и телефония.

1. Во-первых, нужно определить требования к этим услугам, которые предъявляются со стороны потребителей.

2. Затем каким-то образом преобразовать требования в характеристики качества (для каждого продукта отдельно). (Наверное, имеет смысл пользоваться операциональными определениями).

3. А далее нужно определить, каким образом полученные характеристики качества необходимо мониторить, измерять, анализировать и оперативно управлять ими.

Тут же будут, возможно, определены инструменты и методы менеджмента качества, подходящие непосредственно для определенной характеристики качества.

Также необходимо предложить примерный план будущей работы.

Есть пример магистерской работы на сходную тему, кое-какие идеи можно взять из неё.

12 лет назад
Oazis
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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